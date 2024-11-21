Новый пешеходный тротуар построят в Лыткарине

В Лыткарине приступили к работам по обустройству дополнительного пешеходного тротуара около дома № 22 в микрорайоне 6. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Данная просьба была озвучена администрации округа от местных жителей в ходе проведения «выездной администрации». Протяженность тротуара составит порядка 100 м.

Помимо работ по созданию нового тротуара, подрядная организация выполнит работы по расширению проезжей части и созданию дополнительных парковочных мест.

Ранее, также по просьбе жителей микрорайона, были выполнены работы по монтажу новой линии уличного освещения — от конечной автостанции микрорайона по дороге к корпусу 2 гимназии № 4 у дома № 1. Установлены четыре новых опоры, оборудованные современными светодиодными светильниками. Также дополнительные опоры освещения появились на самой пришкольной территории.

Следующая «выездная администрация» состоится 28 ноября в Доме культуры «Центр молодежи».

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», - сказал Воробьев.