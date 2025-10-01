Новый экскаватор-погрузчик поступил в коммунальное хозяйство Шатуры

Спецтехника передана в эксплуатацию Шатурскому производственно-техническому объединению городского хозяйства и предназначена для проведения коммунальных работ в округе. Назначение новой машины — земляные и строительные работы, разрытие траншей и котлованов. Универсальная дорожная машина оснащена двухчелюстным ковшом и экскаваторным оборудованием, сообщает пресс-служба администрации округа.

Новый экскаватор-погрузчик — из числа спецтехники, закупленной для ресурсоснабжающих предприятий региона.

Пополнение парка специализированной техники особенно актуально перед холодами, когда нагрузка на сети возрастает и требует оперативного реагирования.

Еще 31 муниципалитет Подмосковья уже получил каналопромывочные машины и экскаваторы-погрузчики.

До конца года муниципалитетам будет переданы еще каналопромывочные машины, экскаваторы-погрузчики, краны-манипуляторы, илососы и аварийные машины.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.