Новый экскаватор-погрузчик поступил в АО «Теплосеть Фрязино»

С помощью современной машины будут выполняться различные виды работ, включая земляные и строительные работы, разрытие траншей и котлованов, необходимые для прокладки и ремонта тепловых сетей городского округа Фрязино.

По мнению специалистов АО «Теплосеть Фрязино», новый экскаватор-погрузчик значительно повысит эффективность работы. Благодаря высокой мощности и маневренности, коммунальщики смогут быстрее и качественнее выполнять работы по ремонту и обслуживанию тепловых сетей, особенно в сложных условиях городской застройки.

Это стало возможным благодаря масштабной программе министерства ЖКХ Московской области.

«Министерство ЖКХ Московской области провело одну из крупнейших закупок техники за последние несколько лет. Все инциденты подсвечивают нам ту технику, которая действительно необходима муниципалитетам — поворотные экскаваторы, мощные илососы и мобильные каналопромывочные машины, поэтому в общей сложности мы закупили 350 единиц новой спецтехники на 3,6 млрд рублей, из них 121 — это автомобили АВР. Поставка будет осуществляться в несколько траншей до декабря. Помимо пополнения технического парка важным фактором является эксплуатация машин, поэтому мы закрепили за каждой единицей конкретного водителя и инженера-механика, ответственного за ее техобслуживание. Всего за три года планируем выдать более 800 единиц», — отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Новая техника еще не приступила к выполнению работ, однако после постановки на баланс АО «Теплосеть Фрязино» планируется задействовать экскаватор при проведении аварийных и плановых работ на тепловых сетях города.

Данная передача техники является частью масштабной программы министерства ЖКХ Московской области, в рамках которой в течение 3 лет в муниципальные образования региона планируется поставка более 800 единиц новой специализированной техники.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.