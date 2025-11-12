Новые тепловые сети для кольцевания объектов теплоснабжения построили в Балашихе

Ряд работ по повышению качества коммунальных ресурсов провели в городском округе Балашиха за период 2024–2025 годов. Реализация мероприятий по повышению надежности теплоснабжения округа были осуществлены в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

За сезон был реализован проект по строительству новых тепловых сетей, направленных на создание кольцевых схем теплоснабжения. Специалисты проложили 758 погонных метров тепловых сетей диаметром от 250 мм до 500 мм в микрорайонах Павлино, Ольгино и Железнодорожный.

Такие работы способствуют повышению надежности и устойчивости системы централизованного теплоснабжения. В случае аварии или необходимости ремонта на одной из котельных потребители могут быть оперативно переключены на альтернативные источники тепла, что гарантирует непрерывность теплоснабжения.

Также в городском округе провели капитальный ремонт аварийных зон. На участках тепловых сетей, отходящих от котельной № 1‑1 в микрорайоне Балашиха‑3 и котельной № 2‑35 в микрорайоне Кучино, выполнили замену магистральных трубопроводов: всего было обновлено 566,3 погонных метра труб диаметром 400 мм и 500 мм.

Проведенные работы способствовали существенному укреплению надежности теплоснабжения в микрорайонах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.