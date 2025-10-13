Новые стандарты управления МБУ внедряются в Подмосковье

В Подмосковье внедряются новые стандарты управления муниципальными бюджетными учреждениями (МБУ). В них вошли 6 блоков. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

«Мы начали менять подход к системе управления МБУ. Выделяем шесть блоков по новым стандартам. Первый — это переход на работу в „Яндекс Вектор“, второй — отрисовка всех маршрутов в „Яндекс Картах“», — сказал Владислав Мурашов на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Третий блок — объединение МБУ, четвертый — переход всех баз МБУ в облачный «1С: ФРЕШ». Пятый блок — утверждение нового штатного расписания МБУ на 2026 год с конкурентными зарплатами, шестой — утверждение нового штатного расписания МБУ на 2026 год с конкурентной зарплатой директора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что жителям важно рассказывать про уборку дворов.

«Это требует особого внимания, подхода. Опять же, правил, которые должны соблюдать все — и кто убирает, и кто живет в своем родном городе», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.