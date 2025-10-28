Новые собственники и коммунальные долги предыдущих владельцев

Покупка квартиры — радостное событие, которое может быть омрачено неожиданными долгами предыдущих хозяев. Разбираемся, за что придется платить новому владельцу, а что останется на совести прежних собственников, передает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

По законодательству новый собственник не несет ответственности за коммунальные долги предыдущих владельцев. Обязанность по оплате жилищно-коммунальных услуг возникает с момента вступления в права собственности или заключения договора найма.

Это означает, что если прежние хозяева задолжали за свет, воду или отопление, платить по этим счетам новому владельцу не придется.

Но есть два исключения:

• взносы на капитальный ремонт. В отличие от коммунальных услуг, эти платежи привязаны к объекту недвижимости, а не к собственнику. Неисполненные обязательства по уплате взносов переходят к новым владельцам.

• наследование жилья. При вступлении в права наследования новый собственник принимает на себя обязательства по погашению всех долгов наследодателя, включая задолженность за ЖКУ.

Как защитить свои интересы при покупке квартиры

Запросите у продавцов документы, подтверждающие отсутствие задолженностей за ЖКУ и взносам на капитальный ремонт (справку о начислениях и оплате по лицевому счету, справку об отсутствии задолженности по оплате электроэнергии).

Получить документы может собственник или зарегистрированный в квартире жительв офисах МосОблЕИРЦ (при себе нужно иметь паспорт) или в личном кабинете.

Что делать при принятии наследства

При вступлении в наследство узнать о наличии и сумме задолженности можно в управляющей компании или в МосОблЕИРЦ.

Как переоформить лицевой счет на нового собственника

Переоформить лицевой счет можно:

— в любом офисе МосОблЕИРЦ. Понадобятся заявление и подтверждающиедокументы: паспорт, выписка из ЕГРН, домовой книги, договор купли-продажи или найма, дарения и пр.;

— онлайн, через личный кабинет, приложив скан или фото подтверждающих документов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.