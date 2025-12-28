Новые правила обеспечат прозрачность деятельности УК

УК в России будут обязаны с 2026 года отчитываться по единой форме

С 1 января 2026 года все управляющие компании многоквартирных домов в России будут обязаны ежегодно заполнять и публиковать отчет о своей деятельности по единому формату, утвержденному Минстроем.

Как сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, документ должен будет содержать детальную информацию о выполненных работах, стоимости материалов и услуг, финансовых остатках или перерасходах, а также о долгах собственников.

Все отчеты будут размещаться в Государственной информационной системе ЖКХ, что сделает их доступными как для надзорных органов, так и для жильцов. По мнению парламентария, это повысит прозрачность, ответственность УК и доверие граждан к системе жилищно-коммунального хозяйства.

Законопроект, вводящий единую отчетность, был принят Госдумой в первом чтении в сентябре 2024 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.