Новые очистные сооружения в Сергиевом Посаде готовы более чем на 40%

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев вместе с главой Сергиево-Посадского округа Оксаной Ерохановой посетили стройплощадку новых очистных сооружений в Птицеграде. Они рассчитаны на 40 тыс. куб. м, сообщает пресс-служба администрации округа.

На сегодняшний день выполнено 40% от общего объема работ. Активно ведется прокладка инженерных коммуникаций, включая системы вентиляции, электроснабжения и отопления. В ряде зданий начаты работы по внутренней отделке помещений. Параллельно осуществляются архитектурные и фасадные работы по оформлению зданий.

Генеральный подрядчик «ЕКС» — проверенная большая компания, в портфолио которой объекты по всей стране, а в Московской области уже есть ряд завершенных подобных проектов. На сегодняшний день строительная готовность составляет около 40%. При этом большая часть главных сооружений ожидает монтажа технологического оборудования. Это приемная и распределительная камеры, камера гашения, илоуплотнитель, цех доочистки, аэротэнк и другие. Работы идут ежедневно, без выходных. На объекте сейчас почти 200 рабочих и инженеров.

Ключевым этапом обезвреживания стоков станет их глубокая доочистка с использованием ультрафиолетового излучения.

С учетом полной замены на новую ветки основного канализационного коллектора из центра города, с вводом в эксплуатацию новых очистных, ситуация с экологией в существенной части Сергиева Посада значительно улучшится. Плюсом станет прокладка центральной канализации по всей Гражданке до 1-й Ударной и до Лавры, которой нет до сей поры, замена 4 КНС в районе Банного, Вифанских и Скитских прудов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.