Новые очистные сооружения улучшат ЖКУ у 60 тыс жителей Солнечногорска

Строительство новых очистных сооружений продолжается в деревне Осипово городского округа Солнечногорск. Работы ведутся по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Экология» и федеральной программы «Оздоровление Волги», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель главы округа Алексей Синелобов проинспектировал ход работ и на месте провел совещание с подрядной, эксплуатирующей организациями и проектировщиками.

Было отмечено отставание подрядчика от графика на 21 день. Подрядная организация обязалась войти в график до конца августа. Два раза в неделю на объекте провожу совещания с целью устранения отставания. В настоящее время ожидается поставка окончательного оборудования. Все оборудование у нас российского производства: полностью произошло импортозамещение, — отметил Алексей Синелобов.

Подрядчиком выступает Группа «ВИС». Ввести объект в эксплуатацию планируют до конца 2024 года. Мощность комплекса составит 27 000 кубометров в сутки. Новые очистные сооружения улучшат качество коммунальных услуг у более 60 тысяч жителей Солнечногорска.

После запуска объекта планируется консервация старых очистных сооружений 1971 года постройки с их последующим капитальным ремонтом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.