сегодня в 13:00

Новые линии уличного освещения появились в Королеве по пожеланиям жителей

В Королеве в рамках проекта «Светлый город» выполнены работы по обустройству линий наружного освещения по 6 адресам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фонари появились по следующим адресам: от ул. Станционная, 47А до ул. Дурылина; ул. Павлова, д. 2; ул. Папанина, д. 5,7,9/16; мкрн Болшево, ул. Комитетский лес, д. 15; ул. Сакко и Ванцетти, д. 34; пр-т Космонавтов, д. 30.

Адресный перечень мест установки нового освещения сформирован на основании пожеланий жителей по итогам голосования на портале «Добродел».

Проект «Светлый город» реализуется на территории Подмосковья с 2017 года. Ежегодно в регионе капитально ремонтируются и строятся 600 км новых линий наружного освещения.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.

Ранее Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.