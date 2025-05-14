Новые детские площадки и общественные пространства появятся в Ступине в этом году

В окружной администрации прошел час благоустройства под руководством главы муниципалитета, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Сергея Мужальских. Заместитель главы округа Ступино Максим Жуков сказал, что в этом году планируется обустроить 9 пешеходных дорожек. Об этом сообащет пресс-служба администрации горокруга.

Благоустройство дворов пройдет по 8 адресам, большинство из них расположено в сельской местности. По программе предусмотрена замена асфальтобетонного покрытия, установка дополнительной парковки, малых архитектурных форм, озеленение. Муниципальные контракты заключены, работы выполнят до сентября.

Продолжаются работы по ямочному ремонту. В плане — устранить 15 тысяч кв. м дефектов. Специалисты приступили к выполнению фрезерования дворовых территорий по адресам: проспект Победы 53, 55, 57, ул. Достоевского 1, Лесной пер. 6 и ул. Горького 51, 49, 53/11.

5 новых детских игровых площадок и 3 воркаута появятся в округе этим летом. Одну из площадок, территория которой 300 квадратных метров, установят возле дома 30/23 по улице Андропова по губернаторской программе. В поселке Малино установят две площадки — игровой комплекс и воркаут. Работы близятся к завершению, готовность — 90%. Еще 5 площадок сделают за счет средств муниципалитета.

В городе скоро приступят к благоустройству 5 общественных пространств — проспект Победы, скверы на улицах Чайковского и Бахарева, пешеходные зоны на улицах Андропова и Пушкина.

Заключительным вопросом присутствующие обсудили жалобы, поступившие на портал «Добродел». За 12 дней принято 217 обращений жителей по теме благоустройства, которые касались вопросов освещения, ремонта элементов детских площадок и спила аварийных деревьев. Запросы отрабатываются в штатном режиме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.