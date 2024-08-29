Новые детсад и школу в пос Нагорное Мытищ обеспечили нужными электромощностями

Энергетики обеспечили выдачу 1 953 кВт мощности двум новым образовательным учреждениям в поселке Нагорное городского округа Мытищи. Специалисты ПАО «Россети Московский регион» протянули 2 км кабельных линий и построили блочную комплектную трансформаторную подстанцию. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Электричество подано в школу, строящуюся на территории ЖК «Датский квартал», и детский сад на 510 мест — кстати, самый большой в Подмосковье. Его площадь — более 7 тыс. кв. м, в учреждении будут работать 22 группы, каждая из которых оснащена игровыми и спальными комнатами. В садике обустроены музыкальный и физкультурный залы, кружковая зона, а на прилегающей территории — игровые комплексы.

Обеспечением электроснабжения объектов занимались сотрудники Мытищинского района электрических сетей (РЭС) филиала «Северные электрические сети» — ПАО «Россети Московский регион».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.