Новую подстанцию мощностью 35 кВ ввели в эксплуатацию в Чехове

В городском округе Чехов вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин и генеральный директор компании «Россети Московский регион» Александр Пятигор торжественно открыли новую подстанцию «Бегичево» мощностью 35 кВ. Подстанция станет ключевым звеном в улучшении качества и надежности электроснабжения для нескольких десятков тысяч жителей округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«Сегодня ввели в эксплуатацию новый питающий центр в Чехове — подстанцию «Бегичево» мощностью 35 кВ. Это важная часть масштабной совместной программы правительства Московской области и компании «Россети Московский регион», которая у нас в регионе является системообразующей территориальной сетевой организацией, по повышению надежности электроснабжения жителей Подмосковья. Благодаря запуску этой подстанции более 25 тысяч потребителей округа Чехов получат качественный и стабильный энергоресурс. У нас в планах в ближайшее время построить еще несколько больших питающих центров, в том числе еще один в г. о. Чехове, а также в Домодедово, Раменском, Дубне и Одинцовском округах, все они будут обслуживать те населенные пункты, где имеется наибольшее количество жалоб от жителей на сбои в электроснабжении», — отметил Хромушин.

Строительство питающего центра было осуществлено в сжатые сроки в рамках программы повышения качества и надежности электроснабжения потребителей городского округа Чехов. Ввод нового объекта суммарной мощностью 12,6 МВА в схему электроснабжения муниципалитета позволил разгрузить питающий центр 35 кВ «Елохово», перезапитав потребителей близлежащих деревень и садовых товариществ. Это также обеспечило резервирование существующих потребителей и создало возможности для подключения новых, что, в свою очередь, стимулирует развитие бизнеса и строительство нового жилья в Чехове.

Кроме того, подстанция «Бегичево» включена в транзит электроэнергии между подстанцией 35 кВ «Егоровка» в городском округе Серпухов и подстанцией 110 кВ «Мишуково» в Наро-Фоминском городском округе, что обеспечивает повышенную надежность ее работы.

Во время осмотра нового питающего центра Александр Пятигор, генеральный директор компании «Россети Московский регион», рассказал Евгению Хромушину об общих итогах реализации программы повышения качества и надежности электроснабжения потребителей в городском округе Чехов.

«Для нас было важно войти в осенне-зимний период с максимально подготовленным электросетевым комплексом к работе в условиях низких температур и повышенных нагрузок, особенно в Чехове. Здесь специалисты компании провели большую работу по обновлению электрооборудования: реконструированы 82 трансформаторные подстанции, 63 км линий электропередачи, установлены 5 пунктов автоматического регулирования напряжения, заменены 10 трансформаторов, введена в работу мобильная подстанция 35 кВ «Фруктовая». Работы по повышению надежности и качества электроснабжения в округе продолжаются», — отметил Пятигор.

На территории подстанции установлено два трансформатора мощностью по 6,3 МВА, возведено открытое распределительное устройство 35 кВ, построено здание закрытого распределительного устройства 6 кВ, совмещенного с общеподстанционным пунктом управления, где смонтированы три линейные ячейки. Все электрооборудование — отечественного производства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.