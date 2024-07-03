Новую площадку «Мегабак» открыли в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуевском городском округе состоялось открытие новой площадка «Мегабак», где жители могут сдать крупногабаритные отходы, макулатуру, цветные металлы, пластик и покрышки от автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Ее особенностью является то, что все собранные крупногабаритные отходы отправляются на предприятия-переработчики минуют сортировку, что позволяет эффективно использовать вторичные ресурсы.

«В Подмосковье это 62 площадка проекта «Мегабак». Она полностью соответствует всем установленным нормативам и является одной из самых современных. Также это 19 по счету площадка, которая принимает вторичные ресурсы за денежные средства. Благодарю этому проекту местные жители получают возможность не только менять отходы на доходы, но и грамотно утилизировать их», — рассказал зампредседателя правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Так, в рамках открытия площадки один из местных жителей принес более 5 кг собранных жестяных банок и получил за это денежные средства.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.