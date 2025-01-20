Новую мусоровывозящую технику приобрел регоператор Чеховского кластера
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Регоператор Чеховского кластера приобрел два новых современных мультилифта для транспортировки твердых коммунальных отходов. Техника с прицепом способна перевозить до 35 тонн груза. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Специализированная техника оснащена современным гидротехническим оборудованием, что позволяет сотрудникам оперативно выполнять замену оборотной тары.
Машины уже приступили к работе после постановки на учет и брендирования. В общей сложности транспортировку отходов на комплексы по переработке осуществляют более 20 мультилифтов компании.
Общий парк спецтехники регоперптора Чеховского кластера превышает 100 единиц.
В него входят:
- мусоровозы,
- бункеровозы,
- ломовозы;
- мультилифты.
Все автомобили отвечают требованиям и стандартам, а также отличаются экологичностью и маневренностью.
Регоператор Чеховского кластера обслуживает городские округа Подольск и Серпухов и муниципальный округ Чехов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.