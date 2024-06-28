Новую мобильную модульную подстанцию установили в Чехове

Зимой этот населенный пункт столкнулся с серьезными проблемами из-за частых энергоотключений. В Васькино расположено два самых густонаселенных СНТ, а также много окрестных деревень, поэтому потребность в надежном энергоснабжении очень высока.

Повышение качества энергоснабжения этого района было одним из ключевых пунктов программы по повышению надежности и модернизации электрических сетей городского округа Чехов. В ходе подготовки программы представители администрации дважды встречались с жителями: сначала для сбора заявок, а затем для представления утвержденной инвестпрограммы.

Новая подстанция, получившая название «Фруктовая», уже готова к эксплуатации. Она обладает мощностью 16 МВА и состоит из высоковольтного и низковольтного модулей, смонтированных на базе одного прицепа. Все оборудование отечественного производства, произведено в городах Воронеже и Великие Луки.

Благодаря новой подстанции будет произведено перераспределение нагрузок по линиям электропередачи, что позволит повысить качество и надежность электроснабжения в Васькино, Бершово, Мелихово и близлежащих СНТ, где проживает более 2,5 тысяч человек.

В Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.