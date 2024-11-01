Новую линию электропередачи построят в селе Непецино Коломны

Энергетики построят новую ЛЭП в селе Непецино городского округа Коломна. Специалисты «Мособлэнерго» уже приступили к работам. Новая линия обеспечит условия для подключения к сетям дополнительных потребителей в частном секторе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В рамках договора на технологическое присоединение заявителей к сетям компании работники Коломенского производственного отделения возведут воздушную линию ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 255 м от трансформаторной подстанции ТП-236. Для новой линии энергетики установят 13 опор ЛЭП. Данные мероприятия позволят электрифицировать участки заявителей с разрешенной мощностью 15 кВт на Луговой улице, а также улучшат качество электроснабжения существующих потребителей», — рассказали в «Мособлэнерго».

Работы по строительству новой ЛЭП планируется завершить в декабре текущего года.

Заявки на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн в личном кабинете на сайте «Мособлэнерго» по ссылке: https://moetp.ru/desktop/application/new/edit/.

Министерство энергетики, функционирующее в Московской области, реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. Работы по данной программе в 2024 году затронут 33 городских округа. В нее вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать 24,6 ЛЭП 0,4/6/10 кВ и построить почти 50 км ЛЭП.