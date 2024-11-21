Новую котельную запустят в Озерах до конца 2024 года

В Озерах завершается строительство новой блочно-модульной котельной на улице Юрия Сергеева. После запуска она будет снабжать теплом и горячей водой население пяти многоквартирных домов. Готовность объекта проверил глава городского округа Коломна Александр Гречищев, депутат Мособлдумы Игорь Исаев и председатель совета депутатов муниципалитета Николай Братушков, сообщает пресс-служба администрации горокруга Коломна.

Существующая здесь котельная № 6 с двумя паровыми котлами введена в эксплуатацию в 1982 году и предназначалась для производства пара на технологические нужды завода, который выпускал плитки из известняка и гранита. Кроме того, теплообъект производил паровое отопление для производственных цехов и жилых домов.

«При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева мы продолжаем реализовывать на территории нашего округа большую региональную программу по модернизации системы теплоснабжения. Эта котельная полностью автоматизирована, и благодаря энергоэффективности предоставит потребителям высокий комфорт и надежную подачу коммунальных услуг», — подчеркнул глава округа Александр Гречищев.

Новый теплообъект запустят в работу до конца года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.