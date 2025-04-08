Новую котельную запустили в деревне Жучки Сергиево-Посадского округа

В деревне Жучки запущена новая блочно-модульная газовая котельная, обеспечивающая теплом расположенную рядом пятиэтажку и корпуса Хотьковской школы-интернат в Сергиево-Посадском округе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По словам и. о. директора Сергиево-Посадского филиала «Газпром теплоэнерго МО» Павла Макарова, старая котельная 1982 года постройки обладала избыточным потенциалом и неэффективно расходовала энергоресурсы. Проще говоря, она потребляла колоссальное количество газа и вырабатывала ненужную в этой локации энергию.

Новые энергоустановки — два отечественных котла мощностью 1,7 МВт каждый, произведенные в Дорогобуже — лучше соответствуют потребностям деревни Жучки. К тому же, новая котельная более ремонтопригодна: профилактические работы сократятся с двух недель до 5-7 дней.

«Депутатский корпус доволен работой ресурсоснабжающей организации: сроки, качество и оперативность на высоте. Отопительный сезон в Жучках завершается успешно. Главная цель модернизации — не только обновление оборудования, но и сдерживание роста тарифов», — отметила председатель Совета депутатов Сергиево-Посадского округа и секретарь местного отделения «Единой России» Рита Тихомирова.

Трехстороннее концессионное соглашение между правительством Московской области, администрацией Сергиево-Посадского округа и «Газпром теплоэнерго МО» было заключено в конце 2021 года. Согласно договоренностям, в округе планируется построить 36 новых котельных, реконструировать 27 действующих, на 60 обновить оборудование, реконструировать 16,2 км теплотрасс в двухтрубном исчислении.

За 2024 год были построены 4 блочно-модульные котельные (Закубежье, Марьино, Васильевское, Хотьково, ул. Загорская); установлены 3 теплогенерирующие установки (Наугольное, Сырнево, Семхоз); модернизированы котельные в отдаленных населенных пунктах — Кузьмино, Желтиково, Короськово, Башенка, Мостовик, Морозово; введена в эксплуатацию в 2024 и уже ведутся работы по увеличению мощности в 2025 году газовой блочно-модульной котельной в д. Зубачево.

В этом году будут построены 8 блочно-модульных котельных, и еще 6 подлежат модернизации. Параллельно идет замена тепловых сетей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.