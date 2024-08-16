сегодня в 18:54

Новую котельную в Ленинском округе запустят до конца года

Главгосстройнадзор проверил строительство котельной в деревне Сапроново Ленинского округа. Готовность объекта достигла 80%, в настоящий момент строители монтируют оборудование котельной и благоустраивают прилегающую территорию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Застройщик — СЗ «Столица Юга» возводит объект для обеспечения нужд жилого комплекса «1-й Донской».

Котельная площадью 430 квадратных метров будет работать в автоматическом режиме, без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Тепловая мощность составит порядка 41 МВт. Кроме жилых корпусов, котельная обеспечит теплом будущие два детских сада, школу и амбулаторию.

Завершить строительство планируют в четвертом квартале 2024 года.

ЖК «1-й Донской» — эко-квартал комфорт-класса с собственной набережной. В составе комплекса девять корпусов, 5 из которых уже сданы, 4 — в стадии строительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.