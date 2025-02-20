Новую котельную в Домодедове запустят в апреле

В городском округе Домодедово состоялась встреча главы округа Евгении Хрутсалевой с подрядчиками, выполняющими устройство новой котельной «Константиново». На встрече обозначили срок запуска объекта — апрель этого года, сообщает пресс-служба администрации округа.

Старая котельная — паровая, она имеет низкий КПД и изношенное оборудование. Ее эксплуатация приносит убытки.

«Новая котельная оборудована водогрейными котлами, отвечающими современным требованиям и запросам потребителей. Кроме того, при разработке технического задания было учтено, что к котельной подключен хоспис. Для повышения категории надежности теплоснабжения были предусмотрены резервные вводы для воды и электричества», — сказала глава Домодедова Евгения Хрусталева.

Новая котельная будет обеспечивать теплом и горячей водой более 6 тысяч жителей Никитского административного округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.