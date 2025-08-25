Новую котельную строят в деревне Шубино-2 округа Домодедово

сегодня в 15:24

В деревне Шубино-2 городского округа Домодедово продолжается строительство современной блочно-модульной котельной мощностью 1,5 МВт. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Котельная заменит старую угольную котельную, которая требовала тяжелого ручного труда и имела низкий коэффициент полезного действия.

Глава городского округа Евгения Хрусталева рассказала о ходе работ.

«Завершена приемка бетона на плиту под котельную и нижнюю часть пьедестала под мачту газоходов. Поэтапно движемся вперед — задача стоит построить объект в этом году», — сказала Хрусталева.

Строительство новой котельной ведется в рамках комплексной программы модернизации систем теплоснабжения.

«Мы постепенно заменяем устаревшие мощности на современные и энергоэффективные, чтобы обеспечить надежное и бесперебойное тепло в домах наших жителей», — подчеркнула глава округа Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности крупных проектов инфраструктуры ЖКХ. Он подчеркнул, что каждый проект предполагает вовлеченность.

«Мы успели коснуться ключевых направлений, реализация которых крайне важна в 2025 году. Это связано с большими госпрограммами в части модернизации тепло- и водоснабжения, газификации — президентского проекта», — сказал Воробьев.