Новую котельную построят в рабочем поселке Северный Талдомского округа

Министр областного правительства по конкурентной политике Светлана Журавлева рассказала, что на ул. Садовая, дом № 12 поселка Северный Талдомского городского округа возведут современную блочно-модульную котельную, которая автоматически будет сообщать специалистам о своем состоянии и управляться дистанционно. Об этом сообщает пресс-служба админстрации округа.

При обнаружении каких-то проблем на место сразу же приедут ремонтники — котельная предупредит о неполадках.

Блочно-модульная котельная — это современное решение для обеспечения отопления и горячего водоснабжения в жилых, коммерческих и производственных объектах. Данное сооружение, которое включает в себя все необходимые компоненты для производства тепловой энергии.

Объект по областной программе должны будут возвести в следующем году. Проект финансируется из регионального и муниципального бюджетов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.