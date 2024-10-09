Новую котельную достраивают в Коломне по госпрограмме

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили, как идет строительство котельной в городском округе Коломна. Энергообъект предназначен для жителей деревни Губастово. Теплом и горячей водой будут обеспечены восемь многоквартирных домов и два социальных объекта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Котельную строят по госпрограмме, направленной на развитие инженерной инфраструктуры в регионе. Финансируют строительство бюджетные ассигнования Московской области и городского округа Коломна.

На данный момент стройготовность достигла 85%. Ведутся пуско-наладочные работы и устройство наружных инженерных систем. Также продолжается благоустройство территории вокруг котельной. При этом горячее водоснабжение для потребителей не прекращается.

Котельная состоит из двух блок-модулей общей площадью около 70 кв. метров. Здесь установлены три котла марки «Термотехник»: один мощностью 250 кВт и два по 660 кВт. Также есть четыре горелки итальянского производства «CIB Unigas».

Система отопления предусмотрена двухконтурной. Проектная мощность котельной составит около 2 МВт, а основным топливом станет природный газ. Согласно техническим условиям, выданным АО «Мособлгаз», котельная будет подключена к сети газопотребления высокого давления с максимальным давлением 0,6 МПа. Максимальный часовой расход газа составит 183,67 куб. м/ч, что существенно ниже показателя старой котельной, которая имела максимальную нагрузку в 450 куб. м/ч. Это позволит не только повысить эффективность работы нового объекта, но и снизить нагрузку на газовые сети.

Работать котельная будет в автоматическом режиме без постоянного присутствия персонала.

Завершение строительства запланировано на IV квартал 2024 года. После ввода объекта в эксплуатацию старую котельную демонтируют.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.