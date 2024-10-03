Новую блочно-модульную котельную запустили в Хотькове Сергиево-Посадского округа

В городе Хотьково Сергиево-Посадского городского округа введена в эксплуатацию новая блочно-модульная котельная. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Объект теплоснабжения будет обеспечивать теплом и горячей водой многоквартирные дома микрорайона «Теплоизолит», в котором проживает порядка 600 человек.

Блочно-модульная котельная оснащена современным и высокоэффективным оборудованием, полностью автоматизирована. В настоящее время котельная находится в режиме пусконаладки, после завершения которого старая котельная микрорайона «Теплоизолит», которая по всем параметрам устарела, будет выведена из эксплуатации.

Строительство нового объекта теплоснабжения было осуществлено в рамках инвестиционной программы «Газпром теплоэнерго МО» в соответствии с концессионным соглашением.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.