Новую блочно-модульную котельную ввели в поселке Правдинский округа Пушкинский

Новая блочно-модульная котельная в Правдинском округа Пушкинский уже обеспечивает теплом жителей поселка. Работы по возведению и установке проведены ООО «Газпром теплоэнерго МО» в рамках концессионного соглашения, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Блочно-модульная котельная мощностью 7,5 мегаватт обеспечивает 20 многоквартирных жилых домов, детский сад, школу и институт теплом и горячей водой. Подача тепла и воды с этой котельной уже началась. Всего на территорию округа Пушкинский построили и реконструировали 15 котельных. Новые источники тепла обеспечат более надежное и качественное теплоснабжение, — комментирует специалист по связям с общественностью АО «Газпром теплоэнерго» Николай Хренков.

В 2024 году, исполняя концессионные соглашения, «Газпром теплоэнерго МО» завершил работы по строительству и модернизации 15 котельных и 7 участков тепловой сети. На 2025 год запланирован капремонт 37 источников теплоснабжения и 12 участков тепловой сети.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.