Новую блочно-модульную котельную ввели в эксплуатацию в Одинцовском округе

Новая блочно-модульная газовая котельная введена в эксплуатацию в поселке Гарь-Покровское. Новый объект обеспечит теплом и горячей водой детский сад и весь жилой фонд поселка — 10 многоквартирных домов, в которых проживают почти 1 000 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Блочно-модульная котельная оснащена современной системой водоподготовки, в ней установлены три отечественных котла суммарной мощностью 9 гигакалорий в час. В начале сентября на объект подали газ, стартовали пуско-наладочные работы. Оборудование надежное, работает исправно, горячая вода в квартиры жителей Гарь-Покровского уже поступает с новой котельной», — сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Помимо жилого фонда и детского сада, к новой блочно-модульной котельной также подключена военная часть. Ранее тепло и горячую воду на объекты подавала старая паровая котельная, построенная ровно полвека назад — в 1974 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.