Новое освещение утстановят на улицах в Нахабино

В рамках проекта «Светлый город» запланировано установить современное уличное освещение на улице Красноармейской, за домом № 63, передает пресс-служба администрации городского округа.

По плану на общественной территории установят 24 светильника и 15 опор для них. Протяженность системы освещения составит 231 метр, что обеспечит качественное освещение этой общественной территории.

Новые светильники не только сделают улицу более безопасной и комфортной для пешеходов, но и станут ярким элементом городского ландшафта. Они будут выполнены в современном стиле, что подчеркнёт индивидуальность и уникальность Нахабино.

Установка уличного освещения также поможет снизить уровень преступности и повысить безопасность жителей и гостей города. Кроме того, это создаст благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса, так как улучшит видимость объектов коммерческой недвижимости и повысит их привлекательность для потенциальных клиентов.

Проект «Светлый город» успешно реализуется на территории Подмосковья с 2017 года, и включает в себя различные мероприятия, такие как строительство и капитальный ремонт систем уличного освещения на улицах, дорогах и местах отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.