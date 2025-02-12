сегодня в 16:20

Новое оборудование установлено на ЦТП «Северный» в подмосковном Михнево

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с профильными заместителями, депутатами и специалистами приехал в поселок Михнево проверить качество теплоснабжения, сообщает пресс-служба администрации округа.

На центральном тепловом пункте «Северный» оборудование имело высокий уровень износа, который вел к снижению тепловой нагрузки и риску перебоев.

Благодаря региональной программе «Модернизация систем теплоснабжения» заменили тепловое оборудование, насосы, задвижки и многое другое. Это позволит пройти еще один зимний период беспрерывно.

По словам главы округа, в поселке Михнево планируют построить котельную.

«Сейчас ведется проектирование блочно-модульной котельной мощностью 27 МВт. Ее строительство даст нам в последующем вывести из эксплуатации муниципальную угольную котельную и котельную собственника ОАО „Климатехника“. В следующем году 26 многоквартирных домов и 3 социально значимых объекта будут получать тепло от нового объекта ЖКХ», — отметил Сергей Мужальских.

В 2025–2026 гг. на территории округа планируется строительство 16 блочно-модульных котельных по программе модернизации системы ЖКХ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.