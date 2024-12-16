Новое оборудование поможет ухаживать за зелеными насаждениями в Подмосковье

Новые полуприцепы-цистерны для тракторов помогут ухаживать за зелеными насаждениями и улучшат уровень обслуживания территорий по всему Подмосковью, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Емкости будут активно использоваться в теплый сезон для транспортировки воды, что особенно актуально для полива газонов и промывки асфальтовых покрытий. Специализированные цистерны облегчат процесс полива и мойки, помогут сократить временные затраты на выполнение этих задач.

В летний период коммунальные службы Московской области ежедневно занимаются промывкой проездов общественных и дворовых территорий, а также поливом зеленых насаждений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.