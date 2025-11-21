Новое насосное оборудование установят в доме на улице Ситникова в Балашихе

Жители дома №2 на улице Ситникова в микрорайоне Новое Измайлово Балашихи пожаловались на снижение температуры горячей воды. Для решения проблемы управляющая компания закупила новое насосное оборудование, которое установят на следующей неделе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В доме №2 на улице Ситникова в микрорайоне Новое Измайлово Балашихи возникла неполадка в системе горячего водоснабжения из-за выхода из строя одного из насосов. Специалисты управляющей компании оперативно выявили источник проблемы и разработали план устранения неисправности.

Новое насосное оборудование уже закуплено и будет установлено в ближайшее время. После завершения работ система горячего водоснабжения полностью восстановит работу, и температура воды вернется к нормативным показателям.

Для обсуждения ситуации и ответов на вопросы жителей по поручению заместителя главы Балашихи Татьяны Калашниковой была организована встреча с участием начальника управления ЖКХ Юлии Смирновой и представителей управляющей компании «Энтузиаст». На встрече особое внимание уделили вопросам содержания и обслуживания многоквартирного дома.

«Кроме того, особое внимание акцентировали на содержании и обслуживании многоквартирного дома. Представителям УК «Энтузиаст» даны поручения в части эксплуатации и содержания МКД», — отметила Татьяна Калашникова.

В администрации Балашихи подчеркнули, что подобные встречи с жителями проходят регулярно. На них обсуждаются вопросы благоустройства, ЖКХ и развития инфраструктуры, а также принимаются предложения и замечания горожан.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.