Новая подстанция «Бегичево» обеспечивает светом 25 тыс жителей Подмосковья

В Чехове работает новая подстанция «Бегичево» мощностью 35 кВ. Она стала ключевым звеном в улучшении качества и надежности электроснабжения для нескольких десятков тысяч жителей округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Питающий центр в Чехове – это важная часть масштабной совместной программы правительства Московской области и компании «Россети Московский регион» по повышению надежности электроснабжения жителей Подмосковья. Благодаря запуску этой подстанции более 25 тыс. потребителей округа Чехов получают качественный и стабильный энергоресурс.

В планах на ближайшее время – построить еще несколько больших питающих центров, в том числе еще один в Чехове, а также в Домодедове, Дубне, Раменском и Одинцовском округах. Все они будут обслуживать те населенные пункты, где имеется наибольшее количество жалоб от жителей на сбои в электроснабжении.

Ввод нового объекта суммарной мощностью 12,6 МВА в схему электроснабжения муниципалитета позволил разгрузить питающий центр 35 кВ «Елохово», перезапитав потребителей близлежащих деревень и садовых товариществ. Это также обеспечило резервирование существующих потребителей и создало возможности для подключения новых, что, в свою очередь, стимулирует развитие бизнеса и строительство нового жилья в Чехове.

Кроме того, подстанция «Бегичево» включена в транзит электроэнергии между подстанцией 35 кВ «Егоровка» в городском округе Серпухов и подстанцией 110 кВ «Мишуково» в Наро-Фоминском городском округе, что обеспечивает повышенную надежность ее работы.

На территории подстанции установлено два трансформатора мощностью по 6,3 МВА, возведено открытое распределительное устройство 35 кВ, построено здание закрытого распределительного устройства 6 кВ, совмещенного с общеподстанционным пунктом управления, где смонтированы три линейные ячейки. Все электрооборудование — отечественного производства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.