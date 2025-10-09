Новая котельная строится в поселке Шатурторф под Шатурой

В поселке рядом со старой котельной строят современную модульную котельную. Ее готовность на данный момент составляет около 60%. Ввести объект в эксплуатацию планируют уже в этом году.

Новую котельную возводят по государственной программе. Генеральным подрядчиком выступает компания «Мособлгаз», сотрудники которой работают слаженно и оперативно.

Начальник управления ЖКХ Александр Киреев отметил, что строительство модульной котельной позволит существенно сократить расходы на потребляемые энергоресурсы и повысить качество подаваемого тепла. Это, в свою очередь, положительно скажется на комфорте и благополучии жителей поселка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.