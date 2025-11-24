Новая коммунальная техника поступила в Королев

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области передало ресурсоснабжающим организациям Королева «Водоканал» и «Теплосеть» пять новых специализированных машин, которые будут использоваться для проведения аварийно-восстановительных работ. В перечень вошли — илососный автомобиль, каналопромывочная машина, экскаватор-погрузчик и две аварийные бригады, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Каждое транспортное средство оснащено современным оборудованием, которое позволит коммунальным службам работать быстрее и эффективнее при ликвидации аварийных ситуаций и плановом обслуживании сетей.

Кроме того, для более эффективного реагирования на внештатные ситуации аварийно-диспетчерские службы обновили оборудование и внедрили автоматизированную систему для обработки заявок. Аварийные бригады получили планшеты, это позволит ускорить решение возникающих проблем.

До конца года ожидается поступление еще двух единиц специальной техники — крана и манипулятора, что дополнительно улучшит качество услуг, предоставляемых жителям города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.