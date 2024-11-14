Новая коммунальная техника поступила в Богородский округ

В рамках рабочей поездки депутат МособлДумы Марк Черемисов посетил МБУ «Благосфера» в Богородском округе. В рамках программы инициативного бюджетирования депутат передал в распоряжение компании новое оборудование для работы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Данный вид помощи и поддержка крайне необходимы, так как парк техники нуждался в обновлении. Современные и удобные инструменты позволят сотрудникам коммунальных служб облегчить работу, повысить ее эффективность и качество. Коллектив выразил благодарность — теперь будет проще справляться с задачами по благоустройству.

«Мы всегда поддерживаем наши муниципальные предприятия, понимая, что их труд — залог чистоты, порядка и комфорта для жителей. Вместе делаем наш округ лучше», — отметил Черемисов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.