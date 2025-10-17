Новая коммунальная техника пополнила автопарк в Дубне

Техника, которая поможет оперативно устранять коммунальные аварии и чистить сети, поступила в Дубну. Теперь в составе автопарка производственно-технического объединения городского хозяйства две новые единицы: каналопромывочная машина и илосос. Они уже доставлены на городскую базу, сообщает пресс-служба администрации округа.

Техника получена при поддержке правительства региона. Как отмечают в руководстве ресурсоснабжающей организации, до этого в ПТО ГХ была только одна комбинированная машина, которая совмещала эти функции. Этого было недостаточно для работ в городе.

Новая техника более мощная, надежная, с ее помощью коммунальные службы будут быстрее справляться с аварийными ситуациями и работать более эффективно. Теперь всего в автопарке ресурсоснабжающей организации — 37 машин. Также в этом году поступит аварийная машина на базе ГАЗЕЛЬ, оснащенная всем необходимым оборудованием, в том числе газо- и электросварочным.

«Регулярно обновляем автопарк наших коммунальных служб. Благодаря правительству региона полностью снабдили МБУ „Чистый город“ уборочной техникой. Сейчас работаем над тем, чтобы все наши ресурсоснабжающие организации были оснащены всем необходимым», — подчеркнул глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо составить предложения для модернизации всего электросетевого хозяйства и использовать при этом лучшие региональные практики.

«Наша задача — увидеть, какие работы необходимы для дальнейшей модернизации всего электросетевого хозяйства», — сказал Воробьев.