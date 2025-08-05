Новая канализационная сеть появится в мкр Восточный Лобни

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В рамках масштабной программы модернизации коммунальной инфраструктуры Подмосковья в микрорайоне Восточный Лобни началась подготовка к строительству новой канализационной системы. Проект реализуется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Подрядная организация уже доставила на площадку необходимые материалы и приступила к организации строительного городка.

В проекте будут применяться современные технологии, включая горизонтально-направленное бурение.

Протяженность новых сетей составит 4 км.

Проект реализуется после тщательной инвентаризации водопроводных сетей города, общая протяженность которых составляет 156 км.

Завершение строительных работ запланировано на декабрь 2026 года. Реализация данного проекта позволит повысить надежность и качество систем водоснабжения и водоотведения для жителей частного сектора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.