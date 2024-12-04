Новая блочно-модульная котельная появится в округе Подмосковья в 2025 году

Автоматизированная блочно-модульная котельная появится по адресу: Талдомский г. о., р. п. Северный, ул. Садовая, д. 12. Режим работы: зимний режим — в соответствии с расчетной нагрузкой тепловых сетей; летний режим — в соответствии с расчетной нагрузкой ГВС в объеме нормативного среднечасового водопотребления при отключении отопительной нагрузки.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджетов Московской области и Талдомского округа. Их планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась», — заявил Воробьев.