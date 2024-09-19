Нижегородцам не ответили, когда им ждать отопления

сегодня в 15:40

97% жилых домов в Нижнем Новгороде готовы к отопительному сезону

В департаменте жилья и инженерной инфраструктуры Нижнего Новгорода не стали называть дату, когда горожанам начнут включать отопление в домах. Сроки зависят от погодных условий, сообщает pravda-nn.ru .

Согласно нормативам, подача отопления начинается, когда среднесуточная температура уличного воздуха опускается ниже 8 градусов тепла и держится так на протяжении пяти суток. Такой показатель в Нижнем Новгороде пока не был достигнут.

К 18 сентября в 7689 многоквартирных домах Нижнего Новгорода провели гидравлические испытания и работы по промывке труб.

В городе также завершены пробные топки в преддверии отопительного сезона.