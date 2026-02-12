Нижегордцам объяснили, почему счета за воду резко выросли

Нижегородцам рекомендуют установить счетчики, чтобы не переплачивать за воду

С начала 2026 года жители Нижнего Новгорода столкнулись с очередной индексацией платежей за коммунальные услуги. Однако если для одних сумма в квитанциях выросла несущественно, то другие обнаружили многократный рост расходов на водоснабжение. Главной причиной такого резкого увеличения стал факт отсутствия индивидуальных приборов учета, сообщает pravda-nn.ru .

Тарифы за ЖКХ поднялись уже 1 января: в среднем по области их рост составил 1,7%. Для владельцев двухкомнатных квартир доплата должна была быть около 120 рублей, а для трехкомнатных — приблизительно 200 рублей.

Тем не менее, февральские платежные документы многих горожан шокировали значительно более высокими суммами.

«За декабрь я платила за двушку еще 400 рублей только по повышенному коэффициенту, это не считая обычного тарифа за ХВС в 800 рублей. За январь в той же строчке в квитанции уже не 400 рублей, а 1600. То есть повышение в 4 раза у нас за троих прописанных», — рассказала жительница Московского района.

Столь существенное повышение затрагивает собственников жилья, в котором до сих пор не установлены счетчики воды. Ранее к нормативу потребления для таких квартир применялся коэффициент 1,5. Теперь же норматив умножается на 3, что приводит к увеличению платежа минимум вдвое, а в некоторых случаях — в несколько раз.

«Повышенный коэффициент применяется в том случае, когда возможность установить приборы имеется, но собственник жилья не делает этого. По закону об энергосбережении обзавестись приборами учета требовалось еще в 2012 году», — разъяснили в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ.

Согласно информации АО «Объединенный коммунальный оператор», которое обслуживает большую часть Нижнего Новгорода, кроме Автозаводского района, в феврале от многократного роста платежей пострадали около 46,5 тыс. горожан, не установивших счетчики на холодную воду.

«При этом возможность установить индивидуальный прибор учета на холодную воду на сегодняшний день существует практически везде. Исключения составляют общежития, ветхие и аварийные дома. Для таких помещений повышающий коэффициент не применяется», — отметили в АО «ОКО».

Специалисты коммунальной сферы рекомендуют не затягивать с установкой счетчиков, чтобы прекратить переплачивать по завышенным нормативам. Цена самого прибора начинается от 800 и доходит до 1500 рублей. Монтаж можно провести своими силами, с помощью специалистов управляющей компании либо профильной организации.

Работа по установке обойдется примерно в 2000 рублей. Однако для того, чтобы опломбировать прибор и ввести его в эксплуатацию, необходимо подать заявку в АО «ОКО», заполнив форму на официальном сайте компании.

«После получения заявления в течение 15 рабочих дней сотрудник АО „ОКО“ свяжется с заявителем и согласует дату опломбировки и ввода счетчика в эксплуатацию», — сообщили представители компании.

Таким образом, процедура установки и регистрации счетчика может занять не менее месяца.

Между тем жителей региона ожидает очередной пересмотр тарифов. С 1 октября стоимость коммунальных услуг снова вырастет: ориентировочный рост в Нижегородской области составит около 9,9%.

