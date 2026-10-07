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Невыносимый запах: уже год подвал дома в Белгородской области затапливают стоки

ЖКХ

Россиянка Людмила пожаловалась в своем блоге, что подвал дома № 54А в поселке Уразово в Белгородской области более года затапливает канализационными стоками.

«Запах стоит невыносимый и доходит до первого этажа. Кроме того, подвал числится укрытием на случай РО, но находиться там просто невозможно», — заявила жительница.

По словам Людмилы, УК полностью игнорирует жалобы и никаких работ в доме не проводит.

Она уточнила, что жители обращались и в другие инстанции, но результата нет.

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