Несколько участков теплосетей приведут в порядок в округе Подмосковья

Запланировано выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в городском округе Лосино-Петровский, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Капремонт затронет участки тепловых сетей от котельной № 3 до ЦТП № 1 (ул. Ленина, д. 4, стр. 1), от котельной № 3 до ТК д/с «Родничок», от ТК д/с «Родничок» до ЦТП № 1 (в том числе ПИР). Общая протяженность тепловой сети — 228 м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджетов Московской области и городского округа. Их планируется завершить в 2025 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.