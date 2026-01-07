Некоторые жители центра Петербурга остались без отопления

сегодня в 18:11

Отопление в некоторых жилых домах в Центральном районе Санкт-Петербурга временно перестало подаваться. Это произошло из-за дефекта на трубопроводе, сообщает « Фонтанка ».

В пресс-службе «Теплосеть Санкт-Петербурга» рассказали, что горячую струю обнаружили на 9-й Советской, 4-6б, примерно в 07:30. Вытекание произошло из-за дефекта на трубопроводе 700 миллиметров.

На место происшествия выехали специалисты. Они начали чинить трубопровод.

К 14:30, благодаря перераспределению сети, в половине домов отопление удалось восстановить. На улицах Моисеенко, Дегтярной, 8, 9, 10-й Советских снабжение остановлено до окончания работ. При этом горячую воду не отключали.

Имущество не пострадало. Никто не травмирован.

