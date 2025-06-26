Нейросеть помогла выявить более 60 нарушений во дворах Ленинского округа

Ленинский городской округ стал участником пилотного проекта, который запустили в девяти округах Подмосковья: в борьбе с нарушениями правил парковки и утилизации мусора специалистам начал содействовать искусственный интеллект. При его помощи с начала года удалось установить и привлечь к ответственности свыше 60 нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Искусственный интеллект подключили к камерам видеонаблюдения системы «Безопасный регион» на всей территории Ленинского округа. Всего их порядка 6 тыс., но пока нововведение работает в тестовом режиме, мы сосредоточили внимание на камерах, установленных возле контейнерных площадок. Фиксируются такие нарушения, как стоянка автомобиля, создающего помехи проезду спецтехники, и несанкционированный сброс крупногабаритного мусора в емкости для бытовых отходов», — сказал замначальника территориального отдела № 3 территориального управления Юг министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Михаил Каранов.

Он уточнил, что искусственный интеллект определяет нарушение, если машина стоит более 10 минут у контейнерной площадки или на пути следования мусоровоза, мешая его проезду. Госномер автомобиля фиксируется, автоматически направляется запрос в Госавтоинспекцию, где сотрудники устанавливают владельца транспортного средства и выписывают штраф.

С начала года к ответственности привлекли более 60 человек, а число самих нарушений снизилось на 40%. В ближайшей перспективе таким образом планируется отслеживать также парковку на газоне, зеленых насаждениях, тротуаре, детских площадках и зонах отдыха. Всего по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках проекта «Чистая территория» в Подмосковье более 66 тыс. видеокамер, оборудованных искусственным интеллектом, будут выявлять 14 видов нарушений во дворах и на улицах региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.