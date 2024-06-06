В Подмосковье усовершенствуют систему обращения с отходами электрооборудования

Трехстороннее соглашение на ПМЭФ подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев, генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев и генеральный директор ГК «Акрон Холдинг» Павел Морозов.

По словам главы региона, в 2020 году были закрыты все мусорные полигоны, которые беспокоили людей. Большинство уже рекультивировано. На смену им пришли комплексы по переработке отходов (КПО). Но утилизация электронного и электрического оборудования требует еще более пристального внимания, тем более что с прошлого года введены новые стандарты для этого процесса.

«Для усовершенствования системы обращения с такими отходами планируем модернизировать утилизационные мощности предприятий группы компаний «Акрон Холдинг». Эту работу будем вести совместно с Российским экологическим оператором. Кроме того, будет расширена сеть пунктов приема ОЭЭО - установим экобоксы для вторсырья, обустроим дополнительные площадки в рамках нашего проекта «Мегабак». Надеемся, что все это поможет сделать наш регион чище», - сказал Воробьев.

План мероприятий в рамках соглашения будет подготовлен и утверждаем в течение трех месяцев.

Генеральный директор ППК РЭО отметил, что с прошлого года заработали новые правила утилизации отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО). Глубина утилизации электроники должна быть на уровне 85%, а утилизаторы должны иметь необходимые мощности и систему весового контроля. Такая работа делается в рамках совершенствования института расширенной ответственности производителей.

«Еще одним шагом к обновлению системы сбора и утилизации электроники, отходы которой являются многокомпонентными и требуют тщательного подхода, станет соглашение с Подмосковьем и «Акрон Холдингом». Будем работать над созданием сети пунктов сбора ОЭЭО. Уверен в плодотворном сотрудничестве», - добавил Буцаев.

АО «Акрон Холдинг» насчитывает более 30 производственных предприятий, представленных в 52 регионах, в том числе в Московской области. Одним из наиболее значимых и приоритетных направлений деятельности является утилизация отходов. В Лобне, например, работает их компания «ПЕТРОМАКС», которая как раз специализируется на ОЭЭО.

По словам Морозова, Московская область - один из базовых регионов развития группы компаний «Акрон Холдинг». Здесь созданы комфортные условия для инвесторов. Холдинг представлен в регионе несколькими предприятиями, в том числе перерабатывающими. Они наработали успешные практики в вопросах эффективного обращения с отходами, и в рамках тесного сотрудничества с региональной властью активно реализуют их, в том числе используя меры господдержки

«Создание новых утилизационных мощностей в Подмосковье, в частности, позволит нарастить объем перерабатываемой электротехники, что положительно скажется не только на развитии «зеленой» экономики, но и промышленности в целом, так как извлекаемые вторичные ресурсы послужат сырьем для новой продукции», - подчеркнул генеральный директор ГК «Акрон Холдинг».

Помимо Подмосковья проект по созданию и развитию федеральной сети центров переработки отходов электронного и электрического оборудования будет также реализован в Самарской, Свердловской, Новосибирской и Нижегородской областях, Республике Башкортостан и Санкт-Петербурге.