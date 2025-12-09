Не более 1,7%: депутат рассказала о тарифах на свет в 2026 году
Фото - © Медиасток.рф
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила, что поправки в расчеты тарифов на электроэнергию для предприятий коснутся граждан России, но не слишком сильно: подорожание не превысит 1,7%, сообщает АБН24.
«В случае с электроэнергией, повышение тарифов для физических лиц будет ограничено установленным лимитом — не более 1,7% в январе 2026 года. Именно этот показатель отражает общий лимит роста коммунальных платежей, и в рамках этого повышения стоимость электроэнергии для населения может составить большую часть этой суммы», — сказала депутат.
По ее словам, следующее повышение планируется в октябре 2026 года. Его величину будут определять решениями региональных энергетических комиссий, с учетом правительственного прогноза социально-экономического развития.
Следовательно, каких-либо внезапных или незапланированных изменений для потребителей не предвидится. Исключены и необоснованные повышения, способные существенно увеличить финансовую нагрузку на население. Все корректировки будут строго контролироваться в соответствии с заранее утвержденным прогнозом и рамками, установленными государственными органами.
