Названы участники энергофорума «Решения для нового технологического уклада»

До межрегионального энергетического форума «Решения для нового технологического уклада» остается неделя, он пройдет в доме правительства Московской области 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

О высоком статусе мероприятия говорят имена участников — представители федерального правительства РФ, включая зампредседателя Александра Новака и министра энергетики Сергея Цивилева. Форум пройдет с международным участием, свой опыт представит Китай. Это подчеркивает значимость нашей площадки, как места формирования решений для устойчивого и инновационного развития энергетики страны.

Ключевыми спикерами станут ведущие эксперты отрасли с реальным практическим опытом. Среди них Дмитрий Гвоздев, первый заместитель генерального директора, главный инженер ПАО «Россети Московский регион». Он поделится опытом повышения надежности электроснабжения в Московской области. Андрей Епифанов, генеральный директор «Россети Научно-технический центр», расскажет о внедрении новых разработок и технологических решений.

На площадке форума участники обсудят повышение надежности электроснабжения регионов, внедрение инновационных технологий, связь науки и промышленности, а также подготовку профессиональных кадров — темы, которые напрямую влияют на эффективность отрасли и качество жизни граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр энергетики России Сергей Цивилев провели рабочую встречу, во время которой обсудили развитие энергетического комплекса региона, в том числе подготовку к осенне-зимнему сезону и реализацию программ по газификации.

«Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность электроснабжения — все это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилев — ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона — область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно идет вверх. Спасибо, что поддержали строительство пяти питающих центров — в Дубне, Одинцове, Раменском, Чехове и Домодедове», — заявил Воробьев.