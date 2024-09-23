Названы топ-10 муниципалитетов Подмосковья по размещению фандоматов

сегодня в 13:56

Более 80% фандоматов и баков для приема текстиля установили в 10 городских округах Подмосковья, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

«Это муниципалитеты с большой плотностью населения, поэтому бизнес выбирает эти локации», — сказал Мурашов на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Министр добавил, что в список вошли Красногорск (248 аппаратов), Мытищи, (248), Химки (219), Балашиха (211), Одинцовский округ (162), Люберцы (110), Ленинский округ (87), Подольск (77), Долгопрудный (70) и Королев (61).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что проект по размещению экопунктов является наиболее значимым при реализации программы по раздельному сбору отходов.

Кроме того, губернатор отмечал важность вопросов экологии для региона.