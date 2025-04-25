Названы подробности модернизации системы ЖКХ в Воскресенске

В Мособлдуме состоялась Открытая трибуна на тему: «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области».Об итогах модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении качества предоставления коммунальных услуг на территории Воскресенска рассказал глава округа Александр Малкин, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

В рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» с финансированием из муниципального и областного бюджетов в 2023–2024 годах проведены следующие мероприятия:

введены в эксплуатацию четыре станции водоподготовки на ВЗУ в мкр. Лопатинский, мкр. Фетровая Фабрика, д. Чемодурово, д. Михалево на общую сумму 73,2 млн. руб. Реализация мероприятий позволила обеспечить качественным водоснабжением 18,5 тыс. жителей;

заменено 4,1 км сетей водоснабжения в мкр. Лопатинский на сумму 138 млн. рублей. Охват жителей — 15 тыс. человек;

заменено 4,5 км сетей, установлено более 100 колодцев на сумму 24,3 млн. руб. в п. Цюрупы по ул. Нерская, 2-я Канатная и Канатная, д. Дворниково и с. Виноградово. Охват населения 2 тыс. человек.

«В ближайшие два года планируется установить еще 5 станций водоподготовки на ВЗУ в деревнях Золотово, Леоново, Губино, Знаменка, Елкино на сумму 54,4 млн. рублей», — добавил выступающий.

Что касается текущего периода — в 2025 году будут сделаны следующие участки:

от насосной станции по ул. Дивочкина, 47а до ул. Мичурина, д. 15;

от ул. Андреса, 45а до ул. Маркина, д. 28;

от ул. Куйбышева д. 47 В до ул. Советская д. 7;

от ул. Комсомольская д. 1 до ул. Комсомольская д. 11б.

Мероприятия охватывают 18,8 тыс. жителей Воскресенска.

Александр Малкин рассказал о том, что запланировано по водоотведению. Так, заключен муниципальный контракт на капремонт дюкера на дне реки Москва, который обслуживает 36 тыс. человек. Также проведены проектно-изыскательские работы на реконструкцию КНС на ул. Лермонтова, д. 7а на сумму 5,4 млн. рублей — на 2025 год запланированы строительно-монтажные работы.

«В рамках созданного в регионе штаба по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения на территории Воскресенска определены 17 объектов водоснабжения и водоотведения для включения в госпрограмму. В настоящее время ведется работа по подготовке документов. Ориентировочная стоимость — 1,6 млрд. рублей. Выполнение работ позволит улучшить качество предоставляемых услуг для более 100 тысяч человек», — отметил Александр Малкин.

Глава Воскресенска остановился на теме модернизации системы теплоснабжения — в округе в 2024 году в рамках заключенного концессионного соглашения проведена реконструкция и модернизация сетей общей протяженностью 12,4 км в микрорайонах Москворецкий, Лопатинский, Фетровая фабрика и в городе Белоозерский.

В 2025 году планируются к завершению работы по замене трубопроводов, переврезке потребителей и благоустройству. Завершаются работы по строительству 7 блочно-модульных котельных: № 3 в мкр. Лопатинский, в д. Степанщино, в Виноградово, двух в центральной части Воскресенска и двух в Золотово.

В рамках производственной программы заменены участки трубопроводов общей протяженностью 7,2 км, произведен капремонт котлов, подогревателей и насосного оборудования на котельных в г. Белоозерский, мкр. Цемгигант на ул. Мичурина, в мкр. Москворецкий на ул. Рабочая.

«В рамках исполнения условий Концессионного соглашения ООО „Газпром теплоэнерго МО“ в 2025 году запланирована реализация 19 мероприятий, в том числе: строительство 3 турбогенераторных установок, реконструкция 1 котельной, реконструкция и модернизация 11,6 км сетей. В рамках производственной программы планируется ремонт котлов, подогревателей и насосного оборудования на котельных в с. Барановское, мкр. Новлянский квартал, Центральную часть города, мкр. Цемгигант, Москворецкий квартал, п. Хорлово, с. Ашитково, г. Белоозерский», — перечислил глава Воскресенска.

Также в округе реализовывается региональная программа по капитальному ремонту многоквартирных домов — на 2023–2025 годы запланировано 243 МКД по 906 видам работ.

В 2024 году выполнено 44 МКД по 75 видам работ, в 2025 году планируется отремонтировать 198 МКД по 829 видам работ. Будет выполнена масштабная программа по замене внутренних инженерных сетей, кровель и фасадов, установке индивидуальных тепловых пунктов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что для региона очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.