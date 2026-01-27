Названа причина прокручивания колес тракторами на месте при уборке снега

Зимой подмосковные коммунальщики работают в особом режиме и стремятся в максимально короткие сроки очищать проезжую часть и пешеходные зоны от осадков ради удобства горожан. Вместе с тем специалисты должны следить за состоянием спецтехники, чтобы при эксплуатации в экстремальных условиях — низкой температуре и большом количестве осадков — она не сломалась. Для этого водители тракторов периодически ставят технику на «ножки» и по 20-30 минут «впустую» крутят колеса, чтобы разогреть масло.

В холодное время года экскаваторы-погрузчики требуют особой подготовки перед началом снегоуборочных работ. Гидравлическая система машины испытывает повышенные нагрузки, поэтому важно правильно подготовить технику к работе. Со стороны некоторые манипуляции специалистов могут выглядеть как халтурная работа, но на самом деле это не так. В определенных условиях крайне важно, чтобы техника около получаса стояла на месте с включенным двигателем, иначе она попусту сломается.

Правила эксплуатации спецтехники в мороз

При низких температурах специалисты периодически устанавливают технику в особое положение, используя передний ковш и задние опоры-аутригеры для поднятия машины. После этого двигатель запускают и оставляют работать на минимальных оборотах.

Такой способ позволяет достичь сразу нескольких целей. Гидравлическая жидкость постепенно разогревается до рабочих параметров — от сорока до пятидесяти градусов Цельсия, при этом расходуется минимальное количество горючего благодаря работе на холостых оборотах.

Продолжительность подготовительного этапа варьируется в зависимости от нескольких факторов. Влияние оказывают характеристики конкретной модели техники, тип используемой гидравлической жидкости и погодные условия. Обычно процедура занимает от 20 до 30 минут. Особенно важен такой прогрев при крепком морозе, когда рабочие характеристики масла резко ухудшаются.

Миф о выработке пробега ради денег

Зимой можно наблюдать необычную картину: фронтальный погрузчик приподнимает переднюю часть машины при помощи ковша или отвала, а колеса вращаются в воздухе. Многие считают это развлечением оператора, который делает вид, что работает, но на самом деле причины такого поведения техники чисто практические.

Специалисты объясняют необходимость предварительного прогрева техники несколькими причинами. Во-первых, такой подход снижает нагрузку на мостовые конструкции, способствует ускоренному разогреву масла в редукторах и позволяет подготовить приводную систему к работе, что предупреждает возможные рывки и механические повреждения.

В некоторых случаях причина такого положения спецтехники кроется в освобождения колес от обледенения. Нередко после ночной стоянки колеса оказываются примерзшими к поверхности или застревают в затвердевшем снегу и наледи.

Оператор может приподнять технику, чтобы аккуратно освободить застрявшие элементы без резкого рывка. Это помогает избежать поломки покрышек и трансмиссионных узлов.

Кроме того, подъем машины используется при техническом обслуживании ходовой части. Специалисты осматривают состояние шарниров на предмет излишнего люфта, проводят диагностику переднего моста и проверяют корректность работы системы привода при его активации и деактивации.

Зимой в Сети часто распространяется миф о том, что коммунальщики специально поднимают фронтальные погрузчики и прокручивают колеса впустую, чтобы создать видимость проделанной работы за счет пробега, но на самом деле их работа оплачивается не за километры, а за фактический объем вывезенного снега.

Ранее в Балашихе заметили погрузчик, который крутил колеса на одном месте. Местные жители подумали, что водитель отлынивает от работы, но на самом деле он просто прогревал технику.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.

